Keine Haltestelle für die Fahrt in die Ferien

Sowohl in Lindenholz wie auch in Gutenburg halten die Züge nur, wenn jemand aussteigen will. Die Infrastruktur dafür braucht es trotzdem, und künftig wird diese noch aufwendiger sein. Die Perrons müssen erhöht werden, damit man auch mit Rollstuhl ohne fremde Hilfe einsteigen kann. Zudem will die BLS diese so verlängern, dass dort künftig 150 Meter lange Kompositionen halten können.