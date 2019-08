Kind von Auto angefahren

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. Ein Auto war auf der Luzernstrasse in Huttwil in Richtung Hüswil unterwegs, als ein Kind mit dem Velo von der Allmendstrasse herkommend die Strasse überqueren wollte. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage erklärt, ist das Kind dabei vom Auto erfasst worden und musste daraufhin verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.