Geht in Huttwil ein Kleiderdieb um?

Ist im Blumenstädtchen ein Kleiderdieb unterwegs? Passiert ist die erste Tat am Freitag, 30. August, bei Muralt Herrenmode an der Huttwiler Bahnhofstrasse. Unbekannte entwendeten einen ganzen Kleiderständer voller Herrenjacken. Beim Deliktsgut handelt es sich um zehn Modelle der Marke Jack Wolfskin. Die Ware, welche der oder die Täter am späteren Nachmittag gestohlen hatte, war im Aussenbereich des Modegeschäfts platziert.