Kompetenzzentrum OA-West: Die Zeichen stehen auf Zusammenarbeit

Aus Sicht der Behörden ist der Fall klar: Die sechs beteiligten Gemeinden würden vom neuen Kompetenzzentrum Bau OA-West, also einer regionalen Bauverwaltung, profitieren. «Wir können fast nur gewinnen», meinte Andreas Aeschbacher (BDP). Der Gemeinderat stellte das Projekt aus Sicht der Anschlussgemeinde Seeberg vor. Neben seinem Ratskollegen Andreas Mühlemann (BDP) und Gastgeber Markus Loosli (FDP) waren am Dienstagabend auch alle anderen Gemeindepräsidenten im Sonnensaal in Herzogenbuchsee anwesend: Adrian Fankhauser (Ochlenberg), Hans Gränicher (Berken), Martina Ingold (Inkwil) und Daniel Beck (Niederönz).