Kredit für den Schulraum genehmigt

Der Schulverband Bettenhausen-Ochlenberg-Thörigen muss bekanntlich in den kommenden Jahren einen grossen Anstieg der Schülerzahlen auffangen. Hierfür soll zum Beispiel der Schulraum am Standort Bettenhausen erweitert werden. Aber auch Thörigen ist betroffen: An der Gemeindeversammlung haben die 58 anwesenden Stimmberechtigten (total 832) nun einstimmig einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 80’000 Franken für die baulichen Anpassungen im Schulhaus Gässli genehmigt.