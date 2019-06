Kredit für einen neuen Parkplatz

Eine unkomplizierte Sache wurde die ordentliche Gemeindeversammlung in Walliswil bei Wangen für die 20 anwesenden Stimmberechtigten (von total 488). Gerade mal drei Traktanden standen an, die allesamt ohne Diskussion angenommen wurden. Bei Aufwendungen von rund 2,2 Millionen Franken im Gesamthaushalt resultierte dort ein Gewinn von etwa 22'000 Franken, was den Ergebnissen aus den Spezialfinanzierungen entspricht. Der allgemeine Haushalt schloss mit einer Null ab.