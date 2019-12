Kredite unterschritten

Mit einem Minus von 61’500 Franken rechnet das Budget 2020, wie die Gemeinde Walliswil bei Wangen in einer Pressemitteilung schreibt. Die anwesenden 32 Stimmberechtigten (von total 493) nahmen dieses einstimmig an. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurden zwei neue Reglemente angenommen, die per 1. Januar 2020 in Kraft treten. Einerseits das Datenschutzreglement: Bisher wurde der Datenschutz im Organisationsreglement kurz abgehandelt, was jedoch den kantonalen Anforderungen nicht mehr genügt. Damit hat die Gemeinde eine Grundlage, um Auskünfte über Listen aus der Einwohnerkontrolle und anderen Datensammlungen zu nicht kommerziellen Zwecken zu erteilen. Andererseits wurde das Organisationsreglement angepasst, da es teilweise veraltet war.