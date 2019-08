Langenthaler Schütze holt Gold

Beim Ständewettkampf am Eidgenössischen Schützenfest für Veteranen in Zürich hat Hans-Jörg Lüscher mit seiner Gruppe die Goldmedaille geholt. Lüscher, der den Stadtschützen Langenthal angehört, trat in der Kategorie D Sturmgewehr 57/3 Sport an. Die Distanz betrug in dieser Kategorie 300 Meter.