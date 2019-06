Mädchen von LKW angefahren

Am Dienstag kurz nach 11 Uhr wurde in Aarwangen ein Mädchen von einem Lastwagen angefahren. Der LKW war auf der Jurastrasse von Langenthal herkommend in Richtung Niederbipp unterwegs, als das Mädchen auf einem Velo auf dem Fussgängerstreifen bei der Verzweigung Jurastrasse/Ländtestrasse von der Seite der Bahngeleise her die Strasse überquerte. Dort kam es laut Polizeiangaben zur Kollision zwischen dem Lastwagen und dem Velo, bei der das Mädchen vom Velo stürzte und zu Boden geschleudert wurde.