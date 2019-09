Medaillensegen in Venetien

In Venetien fanden die Europameisterschaften in der Leichtathletik für Senioren statt. Die Huttwilerin Heidi Graber kehrte von diesen mit einem Meistertitel im Speerwerfen sowie zwei Bronzemedaillen zurück, errungen in ihrer Kategorie W75.

In ihrer Paradedisziplin trat sie als Weltbeste 2019 gegen zwölf Konkurrentinnen an. Sie schockte diese gleich im ersten Versuch mit einer Weite von 24,58 Metern, was neuen Schweizer Rekord in ihrer Kategorie sowie eine Verbesserung der Weltjahresbestleistung um 88 Zentimeter bedeutete. In der Folge liess sie sich den Titel nicht mehr nehmen.