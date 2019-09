Mehr Geld für Stapi und Gemeinderäte

Es war ein Jahr der Reglemente und hitzigen Verhandlungen: In teilweise stundenlangen Debatten knorzte der Langenthaler Stadtrat nach zwei Lesungen erst die neue Geschäftsordnung durch, danach das revidierte Wahl- und Abstimmungsreglement. Auch beim überarbeiteten Personalreglement steht noch eine zweite Lesung an. An der nächsten Stadtratssitzung vom 28. Oktober ist allerdings nun zuerst noch das Behördenreglement an der Reihe, das ebenfalls vollständig erneuert werden soll.