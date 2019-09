Mobbing wurde zu einem Dauerthema

Mehrere Gemeinden in der Region haben mittlerweile die Schulsozialarbeit eingeführt: Nun folgen auch Wynigen, Seeberg und Rumendingen, die 2014 ihren Schulbetrieb zusammengeschlossen haben. Wie die Gemeinde Seeberg mitteilt, hat in den letzten Jahren die Anzahl Kinder in schwierigen familiären Situationen stark zugenommen. «Es werden deshalb auch vermehrt schwierige soziale Gegebenheiten aus dem Schulunterricht berichtet, zum Beispiel wenn sich ein Kind über längere Zeit dem Lernen und den schulischen Aufgaben verweigert und diverse Massnahmen keinen Erfolg erzielen.»