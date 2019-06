Nach 25 Jahren in Pension

An der Gemeindeversammlung präsentierte Marlen Zaugg ihre letzte Rechnung. Dann wurde sie geehrt. Seit 25 Jahren ist sie Finanzverwalterin respektive Gemeindekassierin, wie das Amt früher hiess.

Gondiswil habe in ihr eine pflichtbewusste und zuverlässige Kassenwartin gehabt, hielt Gemeindepräsident Peter Nyffenegger fest. Nun geht sie Ende September in Pension. Fünf Gemeindepräsidenten und vier Gemeindeschreibern hat sie in dieser Zeit zugedient. Nachfolgerin wird Esther Kläfiger aus Murgenthal AG. Sie war vor ihrer Kinderpause in gleicher Funktion in Roggwil tätig.