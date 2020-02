Neue Arbeitswelt im alten Industriegebäude

Die Digitalisierung hat vieles verändert, ganz besonders die Arbeitswelt. Heute kann in vielen Jobs von überall gearbeitet werden – auch von zu Hause. Oft fristet man dabei aber ein einsames Dasein. So ging es auch Michael Heger. Er ist Inhaber einer Kommunikationsfirma und leitet einen Verband für Umweltberufe. Zwei- bis dreimal die Woche arbeitet er in Bern, ansonsten im Home-Office. Zu Hause lasse er sich schnell ablenken, sagt Heger. Dies soll sich nun ändern. Im Zukunft will er im neuen Langenthaler Co-Working-Space Laspace arbeiten, welchen er mit fünf weiteren Personen eröffnet hat.