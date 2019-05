Neue Organisation darf kommen

Zunächst war jedoch noch gar nicht klar, ob Attiswil Teil des neu organisierten Verbands werden würde. An der letztjährigen Gemeindeversammlung wurde beschlossen, aus der Gwul per Ende 2019 auszutreten. «Das war ein vorsorglicher Austritt», wie der Gemeindepräsident Gaudenz Schütz (parteilos) erklärt. Zu diesem Zeitpunkt sei für die Gemeinde nämlich noch gar nicht absehbar gewesen, ob die Umstrukturierung des Verbands nicht sogar nachteilig gewesen wäre. «Wir hatten schlicht zu wenig Fakten, um einen vernünftigen Entscheid fällen zu können», so Schütz.

Man habe daraufhin nach Alternativen gesucht, sei jedoch nicht fündig worden. Denkbar gewesen wären etwa die Erschliessung einer eigenen Quelle, die Mitgliedschaft in einem anderen Verbund oder eine sonstige Partnerschaft mit der Gwul – keine Idee sei aber letztlich befriedigend gewesen, so Schütz.

In der Zwischenzeit gab es zwei Mitwirkungsverfahren. «Viele Rückmeldungen und Bedürfnisse der Gemeinden konnten übernommen worden», sagt Schütz. Als die Organisationsstruktur und die Statuten gestanden seien, habe man im Gemeinderat gesehen, dass die Argumente für eine Mitgliedschaft bei der «neuen Gwul» überwiegen würden. Einerseits könne man so im Verband mitreden und mitbestimmen, andererseits würden tendenziell tiefere Kosten anfallen als beispielsweise bei einem Wasserlieferungsvertrag. Nun muss auch die Stimmbevölkerung an der Gemeindeversammlung am 17. Juni zustimmen.