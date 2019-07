Oldtimer und Schnäppchen in der Vehfreude

Einen Käsekeller gibt es in der Liegenschaft an der Ahornstrasse 21 in Eriswil immer noch, 175 Jahre nachdem dort die Käserei Hinterdorf erstmals Milch verarbeitet hatte. Florian Rau, seit 2017 Besitzer, hat in diesem die originalen Lagergestelle belassen. Allerdings reifen darauf keine Emmentaler mehr. Rau benützt sie für seine Brockenstube, wie die anderen Keller, die er neu eingerichtet hat. Das Herzstück seines neuen Betriebs allerdings befindet sich im Erdgeschoss: Zwischen Oldtimern und anderen Antiquitäten kann man dort jetzt einkehren. 30 Sitzplätze hat es dort, 25 weitere vor dem Haus, wo man sich von ihm und seiner Mitarbeiterin Daniela Kohler im Oldtimerbistro verwöhnen lassen kann.