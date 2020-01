Operation Eissport läutet den Abstimmungskampf ein

Im Februar und März geht es für den SC Langenthal auf dem Eis in die heisse Phase der Meisterschaft. Und auch neben dem Eis stehen dem Verein wegweisende zwei Monate bevor. Denn am 9. Februar und voraussichtlich am 15. März entscheidet die Langenthaler Stimmbevölkerung über die Zukunft des Nachwuchses einerseits und über ein neues Eisstadion andererseits.