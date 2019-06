Parkplatz suchen war gestern

Es ist nicht zu übersehen, das Parkhaus aus Beton und Holz beim Spital Region Oberaargau (SRO) direkt an der Langete. 365 gedeckte Abstellplätze bietet dieses, darunter auch 4 Elektroauto-Ladestationen. Am 1. April sind die ersten Fahrzeuge eingefahren, am 20. Mai auch der Rettungsdienst.