Post-Schliessung sorgt für Ärger

Der Gemeinderat von Thunstetten ist unzufrieden. So ist es einem Flyer zu entnehmen, den er kürzlich an die Haushalte in Thunstetten und Bützberg verschickt hat. Worum es darin geht? Die Postfiliale in Bützberg.

Denn deren Zukunft ist ungewiss. Vor rund zwei Jahren kündigte die Post an, im ganzen Land ihre Filialen zu überprüfen. Was in den meisten Fällen heisst, dass sie die Filialen schliesst und ihre Dienstleistungen in Agenturen anbietet. Diese befinden sich beispielsweise in Läden.