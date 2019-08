Rekord wiederholt sich nicht

Die Bystronic in Niederönz erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Nettoumsatz von 448,6 Millionen Franken. Das sind, wie die Muttergesellschaft Conzzeta in ihrem Bericht zum Halbjahresergebnis schreibt, 6,2 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresperiode. Dieses sei allerdings besonders stark gewesen. Deshalb spricht das Unternehmen von einer erwarteten Verlangsamung. Ein deutlicher Umsatzrückgang in Asien habe durch das starke Geschäft in Amerika teilweise kompensiert werden können. In Europa ist von einem leicht schwächeren Geschäft auf hohem Niveau die Rede.