Schlechte Behandlung am Lauberhorn – Zivilschützer haben genug

Das Oberaargauer Zivilschutzpersonal wird dem Lauberhorn-Rennen in Wengen künftig fernbleiben. Nach diversen Unstimmigkeiten mit den dortigen Veranstaltern («fehlende Verpflegung», «schlechte Behandlung», «Zweiklassengesellschaft») sei entschieden worden, diese Einsätze von immerhin weit über 100 Diensttagen nicht mehr zu leisten. Dies teilte Kommandant Martin Kopp beim Schlussrapport in Niederbipp mit. Nach wie vor im Einsatz stehen wird ein Küchenteam an den Weltcuprennen in Adelboden.