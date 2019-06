Schneeberger Automobile unter neuem Dach

Schon seit zwei Jahren arbeitet Christoph Schneeberger an einer Nachfolgeregelung für seine gleichnamige Automobile AG an der Zürichstrasse in Bützberg. Dem Familienbetrieb habe sich dabei die Herausforderung gestellt, dass die Lösung den künftigen Anforderungen der Branche entsprechen müsse, schreibt er in einer Mitteilung.