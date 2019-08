Schütze von Wangen muss ins Gefängnis

Der 30-jährige Türke, der Ende September 2018 in Wangen an der Aare um sich schoss, muss für vier Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Das entschied am Freitag das Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Das Gericht in Dreierbesetzung unter der Führung von Präsidentin Nicole Fankhauser wertete die Gefährdung des Lebens als schwer und sprach deshalb eine unbedingte Freiheitsstrafe aus.