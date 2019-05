Sesselrücken im Gemeinderat

Dem Gemeinderat steht eine Rochade bevor: Gemeinderat Michael Witschi (FDP) tritt sein Amt per Ende Monat ab. Dies gab die Stadt Langenthal in einer Medienmitteilung bekannt. Auf Anfrage teilte Stadtpräsident Reto Müller (SP) mit, dass der Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung am Mittwochabend von der Demission Witschis ins Bild gesetzt wurde.