Sie pflegen eine uralte chinesische Tradition

«So, dann bauen wir mal die Mauer», sagt Jacqueline Capitani mit einem Blick in die Runde. Im China-Restaurant Hock in Biberist haben sich vier Mitglieder des Mahjong-Clubs Rumisberg eingefunden. Einige von ihnen sind bereits seit der Gründung im Jahr 1997 mit dabei. Sie kommen aus verschiedenen Regionen, weshalb jedes der drei monatlichen Treffen an einem anderen Ort stattfindet: mal in Attiswil, in Biberist oder in Lüsslingen SO.