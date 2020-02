Berufsfachschule: So schnell wird nicht gebaut

Die Gebäude der Berufsfachschule Langenthal (BFSL) an der Weststrasse sind alt. Als es im Jahr 1978 eröffnet wurde, traten dort 900 Lernende ihre Ausbildung an. Heute werden in denselben Räumen 1600 der total 2400 Lernenden der BFSL unterrichtet.

Die Infrastruktur und die Unterrichtsformen entsprächen aber nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen – so steht es in einem parlamentarischen Vorstoss. Dieser wurde letzten September unter anderen von Langenthals Stadtpräsident Reto Müller (SP) und dem Huttwiler Andreas Schüpbach (SVP) sowie Mitunterzeichnern im Grossen Rat eingereicht.