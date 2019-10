«Wir sind immer noch daran, uns breiter abzustützen»

Mit Dog Eat Dog spielt am Donnerstag eine legendäre Crossover-Band aus den 1990ern im Old Capitol. Wie kam es dazu?

Das Booking lief über eine Agentur. Über eine Art Ausschreibung können Clubs Angebote einreichen, die Band entscheidet dann mit der Agentur, wo sie auftreten will. Das war bereits vor einem Jahr, wir bekamen jedoch den Zuschlag nicht. Für die diesjährige Tour sind sie nun von sich aus auf uns zugekommen. So hat das geklappt.