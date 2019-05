Stadtschreiber erleidet Herzinfarkt

An der Stadtratssitzung sass auf dem Stuhl des Stadtschreibers für einmal nicht Daniel Steiner, sondern Sandra Steiner. Wie Stadtpräsident Reto Müller (SP) mitteilte, erlitt Daniel Steiner einen Herzinfarkt und ist derzeit hospitalisiert.

Sandra Steiner amtet als Leiterin der zentralen Dienste in Langenthal und stellvertretende Stadtschreiberin. Noch ist unklar, wann Daniel Steiner in den Glaspalast zurückkehren wird. Sobald sich die gesundheitlichen Dinge klärten, werde er eine detaillierte Planung für seine Rückkehr machen, liess der Stadtschreiber per Schreiben gegenüber dem Stadtrat ausrichten.