Es geht um mehr als ein neues Bad

Die Einstufung im Kantonalen Finanz- und Lastenausgleich sagt eigentlich alles: Huttwil ist eine ausserordentlich finanzschwache Gemeinde. Letzte Woche veröffentlichte diese Zeitung eine Tabelle, die die Entwicklung der durchschnittlichen Einkommen im Oberaargau zwischen 1995/96 und 2016 aufzeigte. Diese machte klar, warum die finanzielle Situation in Huttwil so ist, wie sie ist: Menschen, die es sich leisten können, ziehen zunehmend in die Nähe der Autobahn. Dabei geraten nicht nur Huttwil und seine Nachbarn ins Hintertreffen, sondern sogar Orte wie Langenthal und Herzogenbuchsee.