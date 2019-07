Trotz höherem Preis: Der Deal kommt zustande

Das Geschäft gab an der Gemeindeversammlung im Dezember 2018 mehr zu reden, als den Involvierten lieb war. Die Gemeinde will der Stiftung Lebensart zur Erweiterung des Alterszentrums an der Riedgasse etwa 2000 Quadratmeter Land verkaufen. Die Exekutive und die Stiftung handelten einen Preis von 205 Franken pro Quadratmeter aus.