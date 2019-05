Turnfahrt mit Fahnen und Fanfaren

Die besten Traditionen sind diejenigen, an deren Ursprung sich niemand erinnern kann. Gut, die These mag gewagt sein, und auch die wissenschaftliche Faktenlage dazu ist wohl eher dürftig. Man soll dem Schreibenden gegenüber jedoch Nachsicht walten lassen, denn ein Augenschein an der Turnfahrt in Melchnau lässt genau diese Schlussfolgerung zu.