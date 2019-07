Unabhängigkeit als oberstes Gebot

Der Aufbau der regionalen Bauverwaltung mit Sitz in Herzogenbuchsee geht in die nächste Runde. Dies, nachdem sich die Gemeindeversammlungen in Berken, Inkwil, Niederönz, Ochlenberg, Seeberg und Herzogenbuchsee im Juni alle deutlich für die Einführung des Kompetenzzentrums Bau Oberaargau-West ausgesprochen haben. Nach dem «Ja» soll nun umgehend die Rekrutierung des erforderlichen zusätzlichen Personals in Angriff genommen werden: Es werden eine Geschäftsleiterin oder ein Geschäftsleiter (Stellenbeginn voraussichtlich ab 1. November) sowie eine bis zwei Bauinspektorinnen bzw. Bauinspektoren (ab 1. Dezember) gesucht.