«Meine Schüler spielen Jazz und Bach»

Die in Langenthal aufgewachsene Regula Küffer stammt aus einer Familie, in der sehr viel musiziert wurde. Die Eltern führten bis in die 90er-Jahre das legendäre Küffer-Lädeli an der Ringstrasse. Vater Otto war leidenschaftlicher Trompeter in der Stadtmusik, Mutter Rösli war bekannt als vielseitige und witzige Unterhalterin. Man machte in Küffers Stube urchige Huusmusig, und die Kinder waren angehalten, ein Instrument zu erlernen.