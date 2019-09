Vögel sind ihre Gemeinsamkeit

Zeichnungen in erdigen Tönen und raue, mit der Kettensäge gefertigte Skulpturen sind die Sprache von Katrin Zukáková. Eine minimalistische und aufs Wesentliche reduzierte Sprache. Ganz anders die Bilder von Sabina Schwaar. Sie sind von strahlender Farbigkeit und grosser zeichnerischer Ausdruckskraft, sie sind in Textur, Materialisierung und Technik von filigraner Poesie und grosser Leuchtkraft. Gemeinsam stellen die beiden Frauen derzeit in der Langenthaler Galerie L. aus.