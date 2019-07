Volkswahl nur für die Baukommission 

Nicht nur der Gemeinderat sei durch das Volk zu wählen, sondern auch die Kommissionen: Diese Forderung wurde in der Mitwirkung zum Organisationsreglement (Ogr) der Einwohnergemeinde Huttwil immerhin fünfmal gestellt. Der Gemeinderat hat die Eingaben ausgewertet und nimmt auch zu diesem Punkt Stellung.

Urnenwahlen seien mit hohem administrativem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, schreibt er. Die Kommissionen seien primär vorberatende Organe des Gemeinderates. Es sei deshalb richtig, sie wie bisher durch den Gemeinderat auf Vorschlag der Parteien zu wählen.

Gelebte Praxis wird verankert

Wobei bei der Sitzverteilung das Ergebnis der Gemeinderatswahlen massgebend ist. Dies war bisher gelebte Praxis. Neu soll es verbindlich so im Reglement festgeschrieben werden. Eine Ausnahme bei der Bestellung der Kommissionen macht der Gemeinderat allerdings: Die Baukommission verfüge über weitreichende abschliessende Kompetenzen. Deshalb sei sie künftig ebenfalls an der Urne zu wählen.

Auch ein neues Gremium will der Gemeinderat schaffen: Eine Präsidialkommission. Sie soll ihm als vorberatendes Organ dienen, etwa für strategische Fragen wie die Planung und die regionale Zusammenarbeit. Sie soll auch die Aufgaben übernehmen, die bisher die Arbeitsgruppe Standortmarketing wahrnahm. In der Mitwirkung wurde dieser Vorschlag grossmehrheitlich unterstützt (14 Ja und eher Ja gegen 7 Nein und eher Nein). Deshalb beliess ihn der Rat in der Revisionsvorlage.

Umstrittene Märkte

Bereits im Vorfeld der Mitwirkung für Diskussionsstoff gesorgt hatten die Bestimmungen zum Marktwesen. Diese regeln die traditionellen Jahrmärkte, jedoch nicht die vom Verkehrsverein Pro Regio neu ins Leben gerufenen Themenmärkte. Die Detaillisten von Huttwil hatten gefordert, diese Bestimmungen zu streichen, da die Jahrmärkte nicht mehr der Zeit entsprechen.

In der Mitwirkung wiederholten sie nun diese Forderung. Der Gemeinderat weist jedoch darauf hin, dass das die an der Fachhochschule Bern in Burgdorf angesiedelte Firma Dencity empfohlen hat, die Märkte nicht aufzugeben, weil sie ein wichtiger Teil der Identifikation von Huttwil seien. Die Beraterin will das Thema deshalb im Rahmen ihrer Städtliwerkstatt thematisieren. Dabei sollen auch die Detaillisten aktiv einbezogen werden.

Der Gemeinderat will deshalb die Bestimmungen zum Marktwesen im Reglement belassen. Sollten sich aus der Städtliwerkstatt andere Schlüsse ergeben, könne an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember immer noch ein Antrag gestellt werden.

Finanzkompetenz bleibt unverändert

Nichts verändern will der Gemeinderat an der Grösse des Rates und der Kommissionen sowie an den Finanzkompetenzen. Klarer umschreiben will er die Aufgaben der Geschäftsprüfungskommission. Das revidierte Reglement geht nun ans Amt für Gemeinden und Raumordnung zur Vorprüfung. Ab Ende Oktober ist die öffentliche Auflage geplant. Das Ja der Gemeindeversammlung vorausgesetzt, soll die Revision auf Jahresbeginn 2020 in Kraft treten. Einzig die Bestimmungen zu den Kommissionen sollen erst für die Wahlen am Ende dieses Jahres gelten.

(Langenthaler Tagblatt)