Vom Pétanque-Platz bis zum Café

Es ist ein sonniger Tag, der Herbst scheint sich noch einmal hingelegt zu haben, und das Aufgebot der Beteiligten des Projektes Spielplatzkonzept im Gemeindepark in Herzogenbuchsee lädt die Schaulustigen zum Verweilen ein. Die WunderBar des Elternrates lockt mit frisch gemachtem Popcorn, die Ludothek zeigt Holzspielzeuge, und an Tischen der Fachstelle Spielraum können Kinder in kleinen Sandkästen ihren Traumspielplatz modellieren.