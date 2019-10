Vom Wunder der Jahreszeiten

Nun ist der Herbst gekommen, und das Wetter ist schön wechselhaft. Mal strahlender Herbsttag, mal neblig und stürmisch — das mag ich auch sehr. Im Wald riecht es köstlich nach nasser Erde und altem Laub, und es gibt «heissi Marroni». Bekanntlich ist der Herbst auch die Jahreszeit, in der man schauen soll, was man abwerfen kann, so wie die Bäume ihre Blätter. Doch in meiner Wohnung in Langenthal sammelt sich höchstens das Altpapier, weil ich die Termine verpasse.