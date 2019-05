Von Farben und Tönen

Es kommt nicht häufig vor, dass eine Maturaarbeit publiziert wird. Die Langenthalerin Josefine Leuenberger hat über den Künstler Jakob Weder geschrieben und in ihrer Arbeit alle Zutaten vereinigt, die eine Herausgabe in Buchform rechtfertigen: eine einmalige Kombination der Themenfelder Mathematik-Musik-Malerei, eine interessante Fragestellung und nicht zuletzt eine innovative Eigenleistung. Zudem wurde sie für ihre Arbeit von der Stiftung Schweizer Jugend forscht prämiert und konnte 2017 damit an der Expo Sciences International in Brasilien teilnehmen.