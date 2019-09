Warum gerade die Blumenstrasse?

Stadtrat Pascal Dietrich (FDP) ärgert sich über die mögliche Schliessung der Bushaltestelle Blumenstrasse an der Mittelstrasse in Langenthal. Diese soll ab Dezember 2021 aufgrund einer neuen Linienführung der Buslinie 64 aufgehoben werden. So ist es im Angebotskonzept 2022 bis 2025 der Regionalen Verkehrskonferenz Oberaargau (RVK) vorgesehen.