Wenn der Dorneicher den Dorneicher spielt

«I wohne i der Dorneich hinger», sagt Christian Wymann, der Harzer, im «Linksmähder»-Theater, «dä ganz Zouber geiht mi nüt a.» Wenn Ernst Bühler in den bevorstehenden Aufführungen dies in der Linksmähderhalle sagt, dürfte er beim einen oder anderen Madiswiler ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern. Und dies nicht wegen des «Sapperlott», das er meistens folgen lässt, wenn er sich zu Wort meldet. Sondern weil er selbst heute den Bauernhof in der Nachbarschaft des Bürgisweierbades mit seiner Frau bewirtschaftet.