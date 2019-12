Wenn die Auslegung der Bibel verfassungswidrig ist

Am Schluss gab es für den Kirchgemeinderat von Melchnau von den 59 Anwesenden an der Kirchgemeindeversammlung sogar kräftigen Applaus. Eine Stimmberechtigte hatte dazu aufgefordert, da der Rat seine Sache in schwierigen Zeiten richtig gemacht habe. In der Tat war dieser in der Kritik gestanden, seit die Homosexuelle Arbeitsgruppe Bern den Medien einen homophoben Brief der Kirchgemeindepräsidentin zugespielt hatte, der sich gegen ein Mitglied des Rates gerichtet hatte.