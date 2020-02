Wenn plötzlich das Herz rast und der Atem stockt

Marc* aus Langenthal erinnert sich an die Situation vor zehn Jahren, als wäre es gestern gewesen: «Ich befand mich in Luzern im Bus auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich hatte ich heftige Atemnot, fühlte mich schlecht. Der einzige Weg, den ich sah, war, den Bus an der nächsten Haltestelle fluchtartig zu verlassen.» Im Freien konnte er sich wieder beruhigen und eine Viertelstunde später den nächsten Bus nehmen.