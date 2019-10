Wo einst der letzte Bär Unterschlupf fand

Beinahe jeder in der Region dürfte ihn schon einmal besucht haben, und sei es nur als Kind auf einer Schulreise: den Mutzgraben in Riedtwil. Besonders in den Fokus gerückt wurde er im Frühjahr 2018 mit dem Beginn der Arbeiten zum Hochwasserschutzprojekt Mutzbach, das unter anderem den Bau eines rund 22’000 Kubikmeter fassenden Rückhaltebeckens beinhaltete.