Zu wenig, zu spät

Der Gang vor Gericht steht in der Schweiz jedem frei, um sich gegen ihm nicht genehme administrative Entscheide zu wehren. Dabei müssen gewisse prozessuale Regeln eingehalten werden: In der Regel sind das zumindest die Einhaltung der Beschwerdefrist sowie eine mitgelieferte Begründung. Im vorliegenden Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts wird ersichtlich, was passiert, wenn dies nicht geschieht.