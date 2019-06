Zwei Männer spitalreif geschlagen

Am Samstag, kurz vor 13.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es zu einem Angriff gekommen sei und sich nun zwei Personen mit Verletzungen bei der Spitalgasse in Langenthal befänden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Männer. Ein Ambulanzteam betreute die Opfer und brachte sie in der Folge ins Spital. Beide Verletzten konnten das Spital inzwischen wieder verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer kurz zuvor im Bereich der Spitalgasse unmittelbar von einem Unbekannten mit einem Gegenstand angegriffen und verletzt worden. Der mutmassliche Täter entfernte sich danach von der Örtlichkeit. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nachsuche konnte er kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts angehalten werden.

Der 25-jährige Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Kantonspolizei gestern mit. Der mutmassliche Täter werde sich vor der Justiz verantworten müssen. Weitere Ermittlungen zu den Umständen seien derzeit unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau im Gang.

(Berner Zeitung)