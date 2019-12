Zwischen Fülle und Schlichtheit

Ein oberaargauisches Freiherrengeschlecht war es, das 1194 den Bau eines Klosters in St. Urban veranlasste. In der Ruine des Familiensitzes der Langensteins, dem Schlossberg in Melchnau, finden sich noch heute verzierte Ziegelsteine aus der Ziegelei des Klosters. Eine verbliebene Manifestation der engen Beziehungen zwischen den Freiherren und dem Kloster, das sich heute hinter der bernischen Kantonsgrenze auf Luzerner Gebiet befindet.