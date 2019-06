14 von 28 Massnahmen sind umgesetzt

GGR-Nachrichten

Rechnung 2018 genehmigt

Mit 6,14 Millionen Franken Ertragsüberschuss schloss die Interlakner Rechnung 2018 im Gesamthaushalt. «Das wahrscheinlich höchste Ergebnis in der Geschichte Interlakens» führte Finanzvorsteher Philippe Ritschard an der GGR-Sitzung vom Dienstag zum einen auf die Budgettreue bei den Ausgaben, zum anderen auf unerwartet hohe Steuereinnahmen zurück. Sowohl die Einkommenssteuern natürlicher Personen als auch die Steuern juristischer Personen übertrafen die Erwartungen, so dass der Allgemeine Haushalt mit 5,69 Millionen Franken Ertragsüberschuss schloss.«Sehr gut aufgestellt» sind auch die Spezialfinanzierungen Abwasser, Abfall und Liegenschaften.

Weil die Gemeinde nur halb so viel Investierte wie geplant, waren keine zusätzlichen Abschreibungen möglich, und der Gewinn wurde dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Diese Reserve beträgt neu fast 16 Millionen Franken, was etwa 14,5 Steuerzehnteln entspricht.

Das Gemeindeparlament genehmigte die Rechnung einstimmig und ohne Diskussionen. In den Voten der Fraktionen kündigten sich aber Diskussionen über den Umgang mit der günstigen Situation an. Sprach die SP einerseits von sinnvollen Investitionen und Schuldenabbau, sahen SVP und FDP andererseits die Zeit für Steuersenkungen gekommen.

Gegen Lichtverschmutzung

Neu reichte Adrian Aulbach (Grüne) mit acht Mitunterzeichnern eine Motion für die Reduktion der Lichtverschmutzung mit öffentlichen Beleuchtungen ein. Das Ratsbüro erklärte die Motion für dringlich, da derzeit fortlaufend neue Strassenzüge und damit auch Strassenlampen erneuert werden. Aulbach erläuterte, wie zu viel Kunstlicht bei Nacht Menschen krank macht und vor allem nachtaktiven Pflanzen und Tieren schadet. Zudem sei ein dunkler Nachthimmel, an dem man noch Sterne sieht, für Einheimische und Touristen attraktiv. Deshalb soll die Energiestadt Interlaken bei öffentlichen Beleuchtungen künftig Licht gezielter einsetzen. Als konkrete Massnahmen nannte der Motionär eine Kategorisierung der Strassen, damit bei wenig begangenen Strassen zum Beispiel Leuchten mit Bewegungsmelder reichen. Helfen würden auch Leuchten mit einem tiefen Anteil an dem für Lebewesen besonders schädlichen Blaulicht sowie Blenden, damit das Licht nicht ziellos gestreut wird.

Biodiversität vor der Haustür

An der GGR-Sitzung vom Dienstag begründete Hans Romang sein Postulat für die Förderung der Biodiversität im Siedlungsgebiet. Er fordert die Gemeinde auf, als Vorbild für private Gärten im Siedlungsgebiet ihre Grünflächen mit einheimischen Bäumen und anderen Pflanzen so zu gestalten, dass sie Tieren wie etwa Vögeln und Wildbienen Nahrung und Lebensräume bieten und damit dem Biodiverstitätsverlust etwas entgegensetzen. Da sich auch die meisten Menschen in solchen Umgebungen wohl fühlen und Pflanzen ein angenehmes Klima schaffen, gewinne eine solche Umgebungsgestaltung angesichts von verdichtetem Bauen und immer mehr Hitzetagen zusätzlich an Bedeutung.

Fussgängerzone: Erst abwarten

Das Postulat Grossenbacher für eine Fussgängerzone vom Postplatz bis zur Harderstrasse wollte der Gemeinderat abschreiben und verwies auf die neuen Massnahmen zur Verkehrsentlastung rund um die sanierte Marktgasse, zu der neu auch Ampeln gehören. Eine Mehrheit von linken, grünen und bürgerlichen Parlamentsmitgliedern will abwarten, ob die Massnahmen das Quartier tatsächlich genügend entlasten. Sie folgte den Argumenten von Mitunterzeichner Beat Künzli und verlängerte mit 13 zu 9 Stimmen die Frist für eine definitive Antwort um ein Jahr. (shu)