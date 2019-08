230 Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs

Auf der Susten- sowie auf der Grimselpassstrasse im Berner Oberland führte die Kantonspolizei am Donnerstag eine Verkehrskontrollen durch. An drei Standorten in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen), Innertkirchen und Guttannen wurden insgesamt 1'686 Fahrzeuge gemessen, wobei 230 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.