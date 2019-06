26-jähriger Töfffahrer fuhr 137 statt 70

Der mutmassliche Lenker des Motorrads konnte in derselben Nacht durch eine Patrouille angehalten werden. Dem 26-Jährigen wurde in der Folge der Führerausweis abgenommen. Das Motorrad wurde durch die Kantonspolizei Bern sichergestellt und in der Zwischenzeit von der Staatsanwaltschaft Oberland beschlagnahmt.

Der Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen betreffend Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.