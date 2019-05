Die Stimmberechtigten aus Boltigen fällten an der Gemeindeversammlung vom 6. April 2016 den Grundsatzentscheid für einen Anschluss an die ARA Thunersee, bzw. dem ARNI-Verband (Abwasserverband Region Niedersimmental-Innerport) beizutreten. Nun liegt ein Projekt vor, welches vom Stimmvolk an der Gemeindeversammlung genehmigt werden soll, inklusive Verpflichtungskredit in der Höhe von 3,6 Millionen Franken.